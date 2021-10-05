Мій син вагітний – "Говорить Україна" відкриє шокуючу правду про сім'ю з Миколаєва

«Говорить Україна» відкриє шокуючу правду про сім'ю з Миколаєва / Фото: телеканал "Україна"

Давид і Маргарита познайомилися в Мережі. Чоловік одразу закохався в струнку блондинку, і вже з четвертого побачення пара почала жити разом. Коли живіт Маргарити почав рости, вона думала, що набрала зайві кілограми, але пару насторожувало те, що збільшувався тільки живіт, а інші частини тіла не повніли.

За кілька місяців живіт виріс до розмірів, наче жінка на 9-му місяці вагітності. Маргарита звернулася до лікарів, які вагітність не підтвердили.

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З кожним днем Маргариті ставало гірше – було важко ходити, не могла нахилитися навіть зав'язати собі шнурки, постійно боліла спина. Кілька місяців тому вона навіть купила собі інгалятор, бо стало важко дихати! Коли ставало зовсім погано, ми відразу викликали швидку. Лікарі давали їй знеболювальне, і на цьому все закінчувалося, – каже Давид.

Журналісти вирішили поспілкуватися з мамою жінки, і та в бесіді почала називати Маргариту Віталієм.

Вже з дитинства Віталій одягав мої туфлі на підборах і фарбував губи. Тоді я не надавала цьому особливого значення. Він брав у руки не машинки, як інші хлопчики, а ляльки. Приблизно у віці 5-6 років він не дозволяв його підстригати, хотів відрощувати волосся. Він брав мою косметику, приміряв мій одяг, – розповіла мама Маргарити, яка виявилася Віталієм.

Жінка зізнається, що не приділяла цьому особливої уваги, думала, що у сина такі забави і він їх переросте. Але найважчі роки почалися, коли Віталію довелося йти до школи.

Ще коли син вчився у початкових класах, мені зателефонувала вчителька і попросила вплинути на нього, оскільки він чіпляється до хлопчиків. Я проводила з ним бесіди, пояснювала, що так не можна, та все це було марно! Віталій дорослішав і все яскравіше виявляв свою манірність, – говорить героїня шоу.

За її словами, з 11 років син почав носити бюстгальтер, який купив у секонд-хенді. Його за це били, обзивали. згодом він став приймати гормональні препарати, але такі, які навіть не мають сертифікації.

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Всю інформацію про препарати він читав в Інтернеті і купував їх без рецепту. Він прагнув того, щоб у нього були груди жіночої форми та об'єму, – ділиться мама Маргарити, яка виявилася Віталієм.

До студії ток-шоу прийшла сама Маргарита, яка розповіла свою історію – її з дитинства била мама через ляльки, одяг та макіяж.

Коли мати побачила ляльки, які я принесла з садка, то побила мене руками по обличчю, а потім головою об стінку. Коли мені було 11 років, я на кишенькові гроші купила собі дівочий одяг. Мати згодом побачила ці речі і стала мене бити... Було навіть таке, що могла вдарити сковорідкою або каструлею по голові. І це тому, що вона не могла змиритися, що я відчуваю себе дівчиною! А коли я одягла спідницю вперше, мати поставила мене на коліна, і я стояла на горосі, – поділилася Маргарита.

Як чоловік Маргарити відреагував, коли дізнався правду про її стать? До якого висновку дійдуть кращі лікарі країни стосовно того, чому живіт дружини Давида виглядає як у вагітної жінки, глядачі телеканалу "Україна" дізнаються в середу.

Дивіться ток-шоу "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим на телеканалі "Україна" у будні о 20:10!

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