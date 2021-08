Моє весілля буде скромним розписом і все: Dj NANA не хоче пишного весілля з Русланом Квінтою

Dj NANA не хоче пишного весілля з Русланом Квінтою / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

На знімальному майданчику шоу артистка розповіла, чому навчилася у стосунках з композитором Русланом Квінтою.

Раніше дружина українського продюсера знялася повністю голою.

За лаштунками масштабного талант-шоу "Співають всі!" Dj NANA відверто зізналася – після 10 років цивільного шлюбу з композитором Русланом Квінтою про велике весіллі і мови бути не може. Пара вибирає для себе зовсім іншу історію:

Розпис – це формальність! Я виступала на стількох весіллях і весь час спостерігала, яка це робота для молодят, як вони переживають про те, хто поїв, хто посміхнувся ... У цьому не встигаєш зрозуміти, що виходиш заміж за кохану людину.

Dj NANA каже, її весілля буде скромним розписом і все:

Все-таки це таїнство для двох, на цьому я будую наші стосунки.

На подібних речах артистка відмовляється робити собі ім'я, тому запевняє – якщо вони з Русланом все-таки зважаться оформити стосунки – не буде обкладинок журналів і прямих ефірів. Це залишиться тільки між ними.

Dj NANA каже, що з Русланом Квінтою вона стала спокійніше / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Крім того, артистка розповіла, чому навчилася за час їх стосунків з відомим композитором:

Я стала спокійніше. Перестала сприймати всіх занадто близько до серця, обурюватися, переживати. Але я до багатьох подій мого життя ставлюся, як до досвіду. Роблю висновки і йду далі. Я була людиною настрою, і часом мої рідні від цього страждали.

Dj NANA каже, що з Русланом навчилася це контролювати, сприймати свої навіжені моменти, як частину себе, але не ранячи своїх близьких.

