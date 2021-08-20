MOZGI випустили україномовну пісню. Слухайте сингл Ой, мамо

MOZGI випустили україномовний сингл до Дня Незалежності / Фото: пресслужба

2019 року MOZGI привітали українців треком "999", а цьогоріч презентують запальний танцювальний хіт "Ой, мамо!". Так, напередодні 30-річчя незалежності України Потап, Позитив і дядя Вадя відкривають нову україномовну музичну сторінку в своїй творчості.

Нагадаємо, що раніше колектив присвятив цілий альбом Києву. Ми писали про нього тут.

MOZGI записали пісню українською/Фото: пресслужба

Народна творчість України багата на пісні, звернені до мами, і MOZGI вирішили переосмислити цю традицію, щоб зробити сучасну пісню.

І хоча трійці вже давно не потрібно ні у кого відпрошуватися на вечірки, вони точно знають, що для своїх мам завжди будуть маленькими бешкетниками.



Зовсім скоро Потап і команда обіцяють показати арт-відео до синглу "Ой, мамо", а на концерті до Дня Незалежності – здивувати міксом легендарних народних пісень в сучасному аранжуванні.

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Слухайте новий трек MOZGI – Ой, мамо:

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