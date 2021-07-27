Мозгова шокувала розпухлою від уколів рукою: Це нічого, порівнюючи з болями

Відома українська продюсерка Олена Мозгова зараз лікується. У Facebook вона розповіла, що курс терапії добігає кінця і показала, як після крапельниць виглядає її рука

Олена Мозгова показала розпухлу від крапельниць руку / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Про проблеми зі здоров'ям Олена Мозгова, яка просила Олександра Пономарьова не згадувати її в інтерв'ю, повідомила навесні. Зараз, коли курс гормонів, противірусних та інших препаратів, позаду, її руки виглядають дуже розпухлими.

Попереду на продюсерку чекає реабілітація органів, яким найбільше дісталося за час лікування. Але це менш жахливо, ніж те, що Мозгова пережила раніше, зазначила вона в пості на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот: facebook.com/olenamozgova1

Так, попереду уколи в м'яке місце і таблетки по реабілітації тих органів, які постраждали від лікування. Але це ніщо в порівнянні з тими болями, які я пережила за цей місяць, – написала Мозгова.

Вона додала, що друга її рука виглядає так само, а фото виставила в соцмережу не для жалю, а щоб довести тим, хто писав, що хвороба – вигадка заради хайпу, що вони не праві.

Продюсерка Олена Мозгова / Фото: facebook.com/olenamozgova1

На початку липня продюсерка Олена Мозгова повідомила, що лікарі діагностували їй грижу.

Раніше Олександр Пономарьов розповів про стосунки з Оленою Мозговою: "Вона додається в друзі на Facebook, а потім віддаляється".

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