Чоловік Заворотнюк за кілька виступів у Дубаї заробив близько мільйона гривень

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Чоловік Анастасії Заворотнюк російський фігурист Петро Чернишев не відвідує світських заходів та не дає інтерв'ю. Побачити чоловіка актриси найчастіше можна на льодовій ковзанці. Зараз він бере участь у льодовому шоу Тетяни Навки "Спляча красуня". Чернишеву дісталася головна роль.

На вихідних шоу показали у Дубаї. Як пише Sobesednik, за кілька виступів фігурист отримав 2,7 мільйона рублів (близько 970 тисяч гривень).

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Це набагато більше, ніж за аналогічні прокати у Москві. У 2019 році "Росконцерт" уклав із Чернишевим контракт на 2,8 мільйона рублів, але тоді в афіші значилося 19 (!) Показів. Отже, гонорар за один вихід мав становити близько 148 тисяч рублів. У дубайському ж турне за кожен прокат Чернишеву належало 1,3 мільйона рублів, тобто у дев'ять разів більше, пише видання.

Як зараз виглядає чоловік Анастасії Заворотнюк / Фото: Instagram

Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – у акторки гліобластоми. Весь цей час зірку серіалу "Моя прекрасна няня" ніхто не бачив . Відомо, що зараз вона знаходиться у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів. В мережі регулярно з'являються чутки про стан здоров'я Заворотнюк, Проте родичі воліє не коментувати цієї теми.