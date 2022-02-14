Ми ще повернемося: Потап натякнув на реюніон дуету Потап і Настя

"Потап та Настя" повернуться на сцену? / Фото: YouTube

У 2017 році Потап та Настя Каменських оголосили про те, що більше не виступатимуть разом. При цьому артисти наголошували, що це не кінець дуету, а лише пауза.

І хоча з тих пір Настя виступає без Потапа, а той зайнятий своїм гуртом і продюсерським центром MOZGI, цілком імовірно, що слова про паузу були правдою.

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На те, що "Потап та Настя" можуть повернутися на сцену, натякнув Потап у новому випуску вокального шоу "Голос країни". Це сталося після того, як репер заспівав хіт "На районі" разом із учасницею проєкту.

Потап сказав, що "Потап та Настя" зробили все у своєму жанрі, тому й взяли паузу. Проте незабаром артисти та подружжя можуть відновити проєкт.

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Ми з Настею вирішили, що не закриємо проєкт, а повернемося вже тоді, коли ми матимемо цю енергію, коли ми вже захочемо повернутися, – зізнався Олексій Потапенко.

Це років у шістдесят?, – пожартувала Оля Полякова.

Потап та Настя Каменських одружилися у травні 2019 року. Вони довго приховували свої романтичні стосунки від громадськості, хоча багато фанатів ексдуету давно підозрювали, що між Потапом та NK щось більше, ніж музика.

Раніше повідомлялося, що Настя Каменських знялася із відомим російським артистом: "Миротворець чекає на поповнення".

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