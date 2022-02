На Голосі країни неочікувано з'явився Пол Маккартні

Учасник прийшов на "Голос країни" з песиком-талісманом, якого звати Пол Маккартні. / Фото: Скріншот з YouTube

27-річний Мар’ян Романчук зі Львова прийшов на "Голос країни" з підтримкою – песиком-талісманом на ім'я... Пол Маккартні! Ймовірно, чотирилапий друг справді приносить хлопцеві удачу, що сталося і на проєкті.

Мар’ян разом з Полом – вуличні музиканти. Чотири роки вони мандрують Україною на стареньких синіх "Жигулях" і знайомлять людей з творчістю.

Втім, на сцену "Голосу країни" Мар’ян вийшов сам. Він вибрав пісню Michael David Rosenberg – Let her go. Зрештою до хлопця повернувся Святослав Вакарчук.

Мар’ян Романчук – Let her go – Голос країни 12:



Після виступу привітати свого господаря вийшов сам Пол, з яким познайомилися зіркові тренери. Вакарчук жартома сказав, що не може називати песика Полом, тож прозвав його просто Павлом.

Нагадаємо, у минулому випуску "Голосу країни" Надя Дорофеєва в ультраміні запалила на сцені з військовим оркестром.