На межі анорексії? Поліна Гагаріна до та після схуднення (голосування)

Співачка тане на очах / Фото: открытые источники

34-річна російська співачка Поліна Гагаріна зараз відпочиває на Мальдівах. Артистка із задоволенням викладає кадри у купальнику, даючи привід передплатникам обговорювати її фігуру. Не забудьте проголосувати за образ артистки у кінці матеріалу.

Зазначимо, в останні кілька років артистка дуже схудла. У своїх нечисленних інтерв'ю Поліна Гагаріна зізнавалася, що дуже стежить за своєю вагою, тим більше, що у неї з цим були проблеми. Так, під час "Фабрики" артистка важила 57-58 кг, а за першу вагітність набрала 30 кг, бо не відмовляла собі у їжі та харчувалася "за двох".

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У співачки не раз були стрибки ваги / Фото: uznayvse

У результаті після пологів вона схудла на 40 кг за півроку тому що сіла на дуже жорстку дієту.

Артистка сиділа на строгих дієтах

Коли Гагаріна завагітніла вдруге, вона вже підходила до питання харчування більш усвідомлено, хоч і не зациклювалася на вазі. Тим не менш, народивши доньку Мію, Поліна знову швидко повернулася до форми.

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Після першої вагітності артиста схудла на 40 кг за півроку / Фото: открытые источники

Якийсь час співачка після того радикального схуднення була у звичайній для себе вазі: стрункою та вибагливою. Але тепер фанати в Мережі все частіше питають артистку про анорексію. Аж надто худа стала співачка.

Поліна Гагаріна дуже схудла / Фото: instagram.com/gagara1987

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Такі коментарі з'являються під фото Гагаріної в Інстаграм:

Ого яка худа, я звичайно розумію все, що потрібно стежити за собою, але це вже кошмар якийсь.

#нагодуй_Гагаріну

Незрозуміла впертість, мільйони пишуть. Що перебір із схудненням. Ти ж мама та жінка, ну до чого це.

Можна зніматися у фільмах Жахів ... Поліна краще співайте.

скріншот з Інстаграм Гагаріної

скріншот з Інстаграм Гагаріної

Також люди пишуть, що це нездорова худорлявість на межі з анорексією.

Співачка насолоджується відпочинком на Мальдівах / Фото: instagram.com/gagara1987

скріншот з Інстаграм Гагаріної

Сама співачка не коментує чутки про проблему харчової поведінки.

А що ви думаєте про ситуацію?

В якому образі Поліна Гагаріна вам подобається більше? у нормальній вазі, нехай і не ідеальній худенькою їй краще за все в будь-якому, в якому вона сама собі подобається

Також голосуйте, на кого більше схожа Шайло Джолі-Пітт.