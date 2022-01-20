На кого більше схожий син Потапа? (голосування)

Пропонуємо вам проголосувати, на кого більше схожий спільний син Ірини Горової и Олексія Потапенка / Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/gorovaya_irina

Діти зірок упевнено завойовують інформаційний простір. Багато хто з них не боїться аудиторії, а роблить помітні успіхи у публічній сфері. Один з них Андрій Потапенко, син репера та продюсера Потапа та бізнес-леді Ірини Горової. Наприкінці матеріалу ми пропонуємо вам проголосувати за те, на кого хлопець більше схожий: на маму чи на тата.

Андрію Потапенку зараз 13 років. Він активно веде свою сторінку в Instagram, нерідко дає інтерв'ю на ТБ, веде шкільні заходи і не тільки, легко почувається на сцені і без проблем знаходить спільну мову з людьми.

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Андрій Потапенко робить впевнені кроки на сцені / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Гени знаменитих батьків, безперечний талант хлопця, харизма та його працездатність – все це, ми впевнені, принесе йому великий успіх у житті.

Андрій Потапенко з мамою / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

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До речі, він не раз зізнавався, що хоче всього досягати сам, а не через своє знамените прізвище.

13-річний Андрій зізнавався, що вважає маму своїм близьким другом / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Тому хлопець багато навчається, займається спортом та всіляко розвиває свої таланти.

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Андрій часто бачиться з батьком, у них багато спільних інтересів / Фото: instagram.com/realpotap

А поки що він лише на шляху становлення, ми, враховуючи інтерес читачів, пропонуємо вам розглянути його фото та поділитися думкою: на кого зовні більше схожий Андрій Потапенко.

Андрій з батьком, репером Олексієм Потапенком / Фото: instagram.com/potapchiq

Голосуйте!

На кого більше схожий Андрій Потапенко? на тата на маму на самого себе

Нагадаємо, раніше героїнею тематичного матеріалу була Шайло Джолі-Пітт.