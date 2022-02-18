На кого більше схожа донька Дмитра Ступки та Поліни Логунової? (голосування)

У Дмитра Ступки та Поліни Логунової є чотирирічна донечка Богдана. / Фото: Instagram

Навесні 2017 року в онука легендарного Богдана Ступки, актора Дмитра, та його дружини, стиліста-перукаря, нутриціолога та ведучої Поліни Логунової народилась донечка Богдана.

Два роки Ступка та Логунова оберігали спадкємицю від сторонніх очей. Згодом вони нарешті порадували фанів і показали свою крихітку.

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Цікаво, дівчинці лише чотири роки, але вона вже заробляє! Наймолодша Ступка має власний акаунт в Instagram (звісно ж ним займаються батьки). Також Богдана знімається в рекламі.

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У весні 2021 року зіркова сімейка переїхали до США. Там донька Ступки ходить у садок і відмінно вже говорить англійською, що дуже тішить її батьків.

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Раніше Дмитро Ступка зізнавався, що його донька успадкувала акторські гени знаменитої династії. Дівчинка не соромиться публіки, а ще вона любить співати. Проте не відомо, чи Богдана вирішить піти далі стопами батька чи ж обере інший шлях.

Шанувальники часто сперечають, на кого ж схожа Богдана: на тата чи маму. Пропонуємо і вам подумати та проголосувати.

На кого більше схожа Богдана Ступка? Вилита мама Копія тата Вона на саму себе схожа і на тата, і на маму

Нагадаємо, раніше також голосували, на кого більше схожий син Потапа та Ірини Горової.