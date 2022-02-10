Платону вже 8 років: на кого схожий син Жанни Фріске та Дмитра Шепелєва? (голосування)

Шанувальники не можуть вирішити, на кого схожий син Фріске та Шепелєва

Наразі телеведучий Дмитро Шепелєв живе у шлюбі з новою обраницею та виховує ще одного сина Тихона, якого часто порівнюють із Платоном.

Жанна Фріске та Дмитро Шепелєв були разом з 2011 року. Хоча пара так і не узаконила свій шлюб офіційно, це не завадило їм народити спільну дитину. Для обох зірок Платон став першою дитиною.

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Дмитро Шепелєв із сином від Жанни Фріске

8-річний син Шепелєва та Жанни Фріске зараз живе з батьком. Судячи з численних фотографій, Платон чудово порозумівся з дочкою нової дружини Дмитра.

Платон із дочкою дружини Шепелєва

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Хлопчик захоплюється грою на гітарі та мріє стати рок-зіркою. Здавалося б, у житті малюка нічого не нагадує йому про хворобливу втрату. Він уже суттєво підріс і все більше стає схожим на батьків.

Дмитро Шепелєв із сином

Тільки чиїх рис у Платона більше, поки що незрозуміло. Думка шанувальників із цього приводу розділилася: одні вважають, що хлопчик росте копією Жанни Фріске, а інші впевнені, що він точнісінько Дмитро Шепелєв.

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Ми вирішили порівняти дитячі фото зіркових батьків із фотографіями самого Платона, коли він був меншим.

Жанна Фріске в дитинстві та Платон

Спільні риси у мами та сина видно дуже добре і, на перший погляд, справді Платон – копія Жанни у дитинстві.

Дмитро Шепелєв у дитинстві та Платон

Хоча подивіться на дитяче фото Дмитра! Погодьтеся, ніби той самий хлопчик на фото!

Багато хто зазначає, що чим старшим стає Платон, тим більше у нього з'являється рис покійної мами Жанни.

Платон Шепелєв

Дивлячись на ці фото, все ж таки хочемо поцікавитися у вас...

На кого більше схожий Платон Шепелєв? На Жанну Фріске На Дмитра Шепелєва На обох батьків А це точно їхня дитина?!

Раніше стало відомо, що сім'я Жанни Фріске подала повторний позов до суду і має намір судитися з Дмитром Шепелєвим через нерухомість.