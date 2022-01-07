На українському ТБ на Різдво покажуть концерт російського співака Артура Пірожкова

Концерт російського артиста Артура Пірожкова покажуть в Україні / Фото: instagram/arthurpirozhkov

Російський артист Олександр Ревва відомий більшості слухачів під псевдонімом Артуром Пирожковим. Зовсім недавно виконавець побував у Києві, де зустрівся з Настею Каменських і записав з нею кілька відео в ТікТок .

Тоді за ролики з артистом Настю Каменських розкритикували фанати.

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Не побоялися хейта з боку шанувальників на одному з українських музичних телеканалів, де вирішили показати цілий сольний концерт Пірожкова на Різдво.

Скріншот – instagram.com/m1ukraine/

В офіційному Instagram-акаунті канал опублікували промо до трансляції.

Скріншот – instagram.com/m1ukraine/

Скандал із концертом Пірожкова в Україні

Концерт Артура Пірожкова в Україні анонсували на 31 березня 2022 року у Палаці Спорту у Києві. Понад те, у продажу вже з'явилися квитки на виступ російського артиста.

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Проте не всі українські слухачі залишилися задоволені тим, що співаку з Росії дозволили провести своє шоу у Києві.

У соціальних мережах на організаторів концерту обрушився шквал критики з вимогою скасувати виступ артиста із країни-агресора.

Скріншот: Facebook/concert.ua

Нагадаємо, раніше український продюсер Ігор Кондратюк вимагає заборонити концерти російських виконавців в Україні. Шоумен прокоментував свою позицію та пояснив навіщо створив петицію про заборону на в'їзд артистів із РФ .