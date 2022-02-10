Нацвідбір на "Євробачення": коли та де дивитись фінал?

Озвучені подробиці про майбутній фінал Нацвідбору / Фото: suspilne.eurovision
За традицією підготовка до "Євробачення" в Україні пов'язана з численними скандалами, про які ми писали. Але, здається, все вже на фінальній прямій, оскільки вже у вихідні буде названо представника України на "Євробаченні", яке цього року пройде в Турині.
Коли і де дивитись фінал Нацвідбору на "Євробачення"-2022
Так, фінал Національного відбору пройде у суботу, 12 лютого, у форматі телевізійного концерту. Пряма трансляція Нацвідбору розпочнеться о 18:30 в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ . Також його можна буде дивитися на YouTube і Facebook, сайті eurovision.ua, мобільному додатку suspilne.tv.
Ведучими вечора стали Маша Єфросиніна і Тимур Мірошниченко. Обиратиме представника України разом із глядачами трійка журі: Тіна Кароль, Джамала та та Ярослав Лодигін, член правління Суспільного та режисер.
У фіналі Нацвідбору ми побачимо виступ вісімки учасників. Ними стали:
- Barleben – Hear My Words
- Cloudless – All Be Alright
- Michael Soul – Demons
- Our Atlantic – Моє кохання
- Alina Pash — Тіні забутих предків
- Kalush Orchestra – Stefania
- Roxolana – Girlzzzz
- Wellboy – Nozzy Bossy
Як голосувати на Нацвідборі на "Євробачення"
Для всіх, хто цікавиться, як голосувати на Нацвідборі, повідомляємо важливу інформацію:
- глядачі ВПЛИВАЮТЬ на результати голосування: 50% голосів учасники одержують від глядачів, 50% – від журі;
- початок голосування оголосять ведучі під час прямого ефіру 12 лютого (початок ефіру о 18:30);
- номер коду учасника Нацвідбору відповідатиме його порядковому номеру виступу;
- з одного номера можна проголосувати за кожного учасника не більше одного разу.
Після оголошення ведучих про завершення голосування результати голосування глядачів формуються у співвідношенні голосів, що у сукупності становить 100%, із наступною конвертацією відсотків на бали від 1 до 8.
Голосування журі відбувається паралельно із голосуванням глядачів, де вони виставляють учасникам бали від 1 до 8.
Якщо два або більше учасників наберуть однакову кількість балів, то перевагу матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.
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