Наді Дорофєєвій видалили доброякісну пухлину 4 роки тому: співачка показала шрам (фото)

Надя Дорофєєва зізналася, що їй видалили доброякісну пухлину / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
У Міжнародний день без бюстгальтера Надя Дорофєєва вирішила поділитися історією свого захворювання. У співачки виявили фіброаденому – доброякісна пухлина в молочній залозі. Артистці видалили пухлину, але залишився шрам.
Дорофєєва зізналася, що деякий час соромилася шраму і замазувала його тональним кремом.
Ховала під одягом, маскувала усіма можливими способами ... і тільки недавно прийняла і полюбила, – розповіла співачка в Instagram.
Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва нагадала, що важливо проходити регулярний огляд у фахівців.
У коментарях багато підтримали співачку і подякували за зізнання.
- "Як круто, що змогли це прийняти і розповісти про це"
- "Надя, будь здорова. І цей шрам – не погано. Це твоя родзинка, яка нагадує про важливі в житті моменти, щодо здоров'я!"
- "Нехай цей шрам буде тільки особливістю, але не приводом його приховувати, Надя, ти ікона для багатьох твоїх фанатів, люби себе".
Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті: