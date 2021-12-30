Надя Дорофєєва ледь не спалила обличчя та волосся: жахливий курйоз на концерті співачки

Дорофєєва мало не обпекла обличчя на концерті / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Цього року Надя Дорофєєва зробила багато роботи у своїй творчій кар'єрі. Наприклад, співачка переспівала пісню TaTu, і та моментально стала хітом.

Підбиваючи підсумки року на своїй сторінці Instagram , виконавиця розповіла про жахливий випадок, який стався на одному з концертів у квітні 2021 року.

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За словами Дорофєєвої, під час виступу вогонь потрапив їй на волосся та обличчя.

То був жах. Я ніде цього ще не розповідала, але на одному з концертів моє волосся та обличчя потрапили у вогонь. Волосся лікую досі, – розповіла про Надя Дорофєва.

Скріншот – instagram.com/nadyadorofeeva/

На щастя, особа виконавиці ніяк не постраждала у вогні, і на шкірі не залишилося видимих опіків.

Проте, загалом рік Дорофєєвої пройшов дуже насичено та продуктивно. Співачка поділилася з шанувальниками добіркою відеороликів з моментами, що минають рік, що запам'ятовуються.

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Шанувальники підтримали співачку та подякували за емоції, які їм вдалося пережити разом із її піснями.

"З тобою щороку супер!"

"Дякую 2021, що дав мені силу!"

"Надя, дякую тобі за цей прекрасний рік! Дякую 2021!"

"Дякую тобі за цей рік! Ти однозначно зробила його яскравішим!"

Скріншот – instagram.com/nadyadorofeeva/

Нагадаємо, що це не єдиний курйоз у сім'ї Дорофєєвої та Дантеса. У день народження Тані Муіньо чоловік співачки опинився в кареті "швидкої" .