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Надя Дорофєєва ледь не спалила обличчя та волосся: жахливий курйоз на концерті співачки

Марія Коробова
30 грудня, 22:41
Дорофєєва поділилася зі своїми шанувальниками подробицями інциденту, який трапився на одному з концертів виконавиці

Дорофєєва мало не обпекла обличчя на концерті / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Цього року Надя Дорофєєва зробила багато роботи у своїй творчій кар'єрі. Наприклад, співачка переспівала пісню TaTu, і та моментально стала хітом.

Підбиваючи підсумки року на своїй сторінці Instagram , виконавиця розповіла про жахливий випадок, який стався на одному з концертів у квітні 2021 року.

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За словами Дорофєєвої, під час виступу вогонь потрапив їй на волосся та обличчя.

То був жах. Я ніде цього ще не розповідала, але на одному з концертів моє волосся та обличчя потрапили у вогонь. Волосся лікую досі, – розповіла про Надя Дорофєва.

Скріншот – instagram.com/nadyadorofeeva/

На щастя, особа виконавиці ніяк не постраждала у вогні, і на шкірі не залишилося видимих опіків.

Проте, загалом рік Дорофєєвої пройшов дуже насичено та продуктивно. Співачка поділилася з шанувальниками добіркою відеороликів з моментами, що минають рік, що запам'ятовуються.

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Шанувальники підтримали співачку та подякували за емоції, які їм вдалося пережити разом із її піснями.

  • "З тобою щороку супер!"
  • "Дякую 2021, що дав мені силу!"
  • "Надя, дякую тобі за цей прекрасний рік! Дякую 2021!"
  • "Дякую тобі за цей рік! Ти однозначно зробила його яскравішим!"
Скріншот – instagram.com/nadyadorofeeva/

Нагадаємо, що це не єдиний курйоз у сім'ї Дорофєєвої та Дантеса. У день народження Тані Муіньо чоловік співачки опинився в кареті "швидкої" .