Наталії Фатєєвій- 87: чому зірка радянського кіно не хоче знати своїх дітей

Як зараз живе Наталія Фатєєва / Фото: Instagram
Наталія Фатєєва відома за фільмами "Джентльмени удачі", "Три плюс два" та "Людина з бульвару Капуцинів". Зірка радянського кіно веде затворницький спосіб життя.
Зараз Наталія Фатєєва майже не з'являється на публіці. Кілька років тому актриса діагностувала артроз. Вона перенесла шість операцій і після цього знадобилася тривала реабілітація. Через проблеми з ногами актриса змушена пересуватися за допомогою милиць. Фатєєва не може сама про себе подбати – у неї є помічниця.
Акторка має сина й дочку, але з ним вона не змогла налагодити довірчі стосунки. Фатєєва жодного разу не бачила ні онуків, ні правнуків. Незважаючи на те, що діти намагалися виходити з матір'ю на зв'язок, вона не захотіла спілкуватися з ним.
Я та моя сестра не віддалялися від Наталії Миколаївни, вона сама від нас віддалилася. Така вона людина. В неї немає подруг, товаришів. Їй зручно, коли немає нікого довкола, – сказав син актриси Володимир Басов.
Наразі Наталія Фатєєва живе одна у п'ятикімнатній квартирі в центрі Москви. Акторка майже не з'являється на публіці і не дає інтерв'ю.
Що відбувалося за кадр "Три плюс два"
Зйомки у фільмі потрапили не непростий період у житті Фатєєвої. Вона розлучилася з батьком свого сина, але продовжувала жити з колишнім чоловіком під одним дахом. Відносини між експодружжям були напружені і вони постійно лаялися. Оскільки зйомки фільму проходили в Криму, актриса вважала, що це гарна можливість відпочити від скандалів удома.
На знімальному майданчику Наталія Фатєєва познайомилася на той час з актором-початківцем Андрієм Мироновим. З чуток, акторка не відразу звернула увагу на свого колегу, але Миронов був наполегливим.
Незабаром між акторами зав'язався роман. Для Андрія Миронова то була не просто інтрижки. Він познайомив актрису зі своїми батьками. Щоправда, мама Миронова не була в захваті від обраниці сина – її бентежила, що Наталя молодша за Андрія на сім років, у неї є дитина і двічі розлучена. Незабаром після знайомства з батьками пара розійшлася.
Після важкого розлучення з Басовим Андрій мене зігрів, врятував, за що я йому та долі дуже вдячна. Але після непростого спільного життя з Басовим я його просто не сприймала. Басов все ж таки був зрілою людиною, яка пройшла війну. І тут раптом мамин синочок Андрійко... Андрій був абсолютно несамостійним, ним керувала мама, – говорила актриса
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