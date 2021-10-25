Наталія Орейро і її 9-річний син отримали російське громадянство

Наталія Орейро отримала російське громадянство / Фото: instagram.com/natalia_oreiro_world

Наталія Орейро подала документи на отримання російського громадянства влітку 2020 року. І трохи більше року по тому артистка отримала його! Відповідний указ, який був опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації, підписав президент Росії Володимир Путін.

Скріншот: publication.pravo.gov.ru

Що Орейро говорила про російське громадянство

Йомвірно, Наталя не буде проживати на території РФ, оскільки раніше вона пояснювала своє бажання отримати громадянство тим, що хоче віддячити таким чином своїм російським шанувальникам.

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Для мене це було б честю з символічної точки зору; звичайно, я не буду жити в Росії, у мене є місце проживання в Аргентині, і мій син ходить в школу в Аргентині, але це спосіб подякувати за всю любов, що вони (росіяни – Ред.) мені дають, – заявила актриса.

Актриса Наталія Орейро / Фото: Getty Images

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