Наталка Денисенко вибачилася за бійку чоловіка в Києві: Він не розумів, що творить

Зірка "Крут" і "Папанькі" Андрій Федінчик став учасником інциденту в Подільському районі Києва. Актор нецензурно висловлювався і спровокував бійку з кількома людьми

Чоловік Наталки Денисенко Андрій Федінчік влаштував бійку в Києві / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/natalka_denisenko

Вчора по Мережі розлетілося відео, в якому актор Андрій Федінчик не добираючи слів лається з водієм авто і перехожими. Чоловік спровокував бійку і в підсумку його повалили на асфальт.

Ролик опублікував Telegram-канал "Київ оперативний". Відео містить ненормативну лексику.

Що сталося?

Очевидці стверджують, що Федінчик неакуратно їхав по дорозі на електросамокаті. Йому почали сигналити водії авто. До одного з них Андрій під'їхав і спробував витягти чоловіка через вікно, за що отримав порцію сльозогінного газу з балончика.

Зазначається, що артист поводився неадекватно. На відео можна помітити, як він на підвищених тонах, не стримуючи емоцій і матів, лається з іншими учасниками події.

Андрій Федінчик спровокував бійку в Києві / Скріншот: Telegram-канал Kyiv Operativ

Реакція Наталки Денисенко

Дружина Федінчика Наталка Денисенко нічого конкретного про цю історію не говорить. Однак в Instastories вона опублікувала кілька відео, сказавши, що ніколи не думала, що в її житті буде відбуватися подібне.

Скріншот: instagram.com/stories/natalka_denisenko

Крім того, в коментарях до того самого відео в Telegram опублікували скріншот з месенджера, де Наталя Денисенко вибачається за свого чоловіка.

Зірка пише, що Андрій Федінчик переживає важкий етап в житті і що він не розумів, що робить.

Скріншот: Telegram-канал Kyiv Operativ

Зараз у нього дуже складний період внутрішньо, він просто не розумів, що він творить, – пише акторка Денисенко.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик зустрілися на кастингу телесаги "Клан ювелірів", де Денисенко і на той момент одруженого Федінчика затвердили на головні ролі. З того моменту почалася їхня драматична історія кохання.

Детальніше про роман Денисенко і Федінчика дивіться в сюжеті:

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