Наталка Денисенко вибачилася за бійку чоловіка в Києві: Він не розумів, що творить

Чоловік Наталки Денисенко Андрій Федінчік влаштував бійку в Києві / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/natalka_denisenko
Вчора по Мережі розлетілося відео, в якому актор Андрій Федінчик не добираючи слів лається з водієм авто і перехожими. Чоловік спровокував бійку і в підсумку його повалили на асфальт.
Ролик опублікував Telegram-канал "Київ оперативний". Відео містить ненормативну лексику.
Що сталося?
Очевидці стверджують, що Федінчик неакуратно їхав по дорозі на електросамокаті. Йому почали сигналити водії авто. До одного з них Андрій під'їхав і спробував витягти чоловіка через вікно, за що отримав порцію сльозогінного газу з балончика.
Зазначається, що артист поводився неадекватно. На відео можна помітити, як він на підвищених тонах, не стримуючи емоцій і матів, лається з іншими учасниками події.
Реакція Наталки Денисенко
Дружина Федінчика Наталка Денисенко нічого конкретного про цю історію не говорить. Однак в Instastories вона опублікувала кілька відео, сказавши, що ніколи не думала, що в її житті буде відбуватися подібне.
Крім того, в коментарях до того самого відео в Telegram опублікували скріншот з месенджера, де Наталя Денисенко вибачається за свого чоловіка.
Зірка пише, що Андрій Федінчик переживає важкий етап в житті і що він не розумів, що робить.
Зараз у нього дуже складний період внутрішньо, він просто не розумів, що він творить, – пише акторка Денисенко.
Наталка Денисенко та Андрій Федінчик зустрілися на кастингу телесаги "Клан ювелірів", де Денисенко і на той момент одруженого Федінчика затвердили на головні ролі. З того моменту почалася їхня драматична історія кохання.
Детальніше про роман Денисенко і Федінчика дивіться в сюжеті:
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