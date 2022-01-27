Наталка Денисенко у коротких шортиках станцювала на пілоні

Наталка Денисенко станцювала на пілоні / Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Зірка серіалу "Фортечна" Наталія Денисенко, яка нещодавно опинилася у лікарні з маленьким сином Андрійка показала, чому навчилася під час тренувань по pole dance – танцям на пілоні.
Наталка Денисенко вирішила зробити відео в жартівливому форматі та показала "очікування" та "реальність" на тренуваннях. Ролик акторка опублікувала на своїй сторінці у Instagram.
Актриса продемонструвала спокусливі танцювальні елементи у коротеньких шортиках та міні-топі, які наголосили на підтягнутій фігурі Денисенка.
Окрім відточених "па" актриса пожартувала і зобразила, як незручно і смішно виглядала на початкових етапах занять pole dance, чим здорово повеселила фоловерів.
У коментарях шанувальники зірки "Фортечної" оцінили її почуття гумору та похвалили Денисенка за старання.
- "Найголовніше що "очікування" теж у вашому виконанні"
- "Другий варіант сексуальніший як на мене! Не?"
- "Зовсім навіть нічого. Красиво. Ніжно"
- "Чудово!"
- "Дуже навіть непогано вийшло прям супер!"
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що акторка згадала, як пережила п'яний скандал чоловіка Андрія Федінчика. Влітку актор вчинив бійку у центрі Києва.