Наталія Валевська розлучилася з чоловіком після 18 років шлюбу

Наталія Валевська розлучилася з чоловіком / Фото: facebook.com/ValevskaOfficial

Цей рік став справжнім випробуванням для багатьох українців. Справити з напругою та зберегти міцні стосунки вдалося не всім парам шоу-бізнесу.

Несподівано про своє розставання із чоловіком повідомила співачка Наталія Валевська. Звістка виконавиця повідомила своїх фанатів у Instagram.

Реклама

Дорогі друзі! У такий тяжкий для нашої країни час має повідомити вас, що ми з Володимиром розлучилися. Ми спілкуємось, підтримуємо один одного і, незважаючи на все більше не разом, – поділилася Валевська.

Валевська та її чоловік, продюсер Володимир Пригладь, були разом цілих 20 років, з яких 18 років перебували в офіційному шлюбі.

Для фанатів Валевської така новина стала великою несподіванкою, адже нещодавно Наталя з посмішкою позувала на фото з уже колишнім чоловіком. Причину розлучення з чоловіком виконавиця вирішила поки що залишити в таємниці.

Реклама

Незважаючи на тривалі стосунки, пара не має дітей. Це було однією з ключових проблем у шлюбі Валевської, оскільки вона завжди мріяла про дитину. Кілька років тому виконавиця навіть перенесла серйозну операцію, щоб завагітніти.

Також днями стало відомо, що співачка Шакіра та футболіст Жерар Піке розлучилися після 11 років стосунків.