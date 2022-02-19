Наташа Корольова показала рідкісні знімки із сімейного архіву з маленьким сином

Наташа Корольова зворушливо привітала сина з днем народження / Фото: instagram.com/koroleva__star

У Instagram Наташі Корольової часто можна побачити публікації із сином Архіпом. Деякі в Мережі зазначають, що фото зі спадкоємцем стало дуже багато просять артистку менше піарити сина . Але цього разу співачка опублікувала фото не з чергової програми чи фотосесії, а кадри із сімейного архіву.

Як ти швидко виріс! Люблю тебе синочок! З днем народження !!! – написала співачка у Instagram

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В InstaStories вона показала рідкісні знімки з маленьким Архіпом.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

До слова, останні кілька років син Наташі Корольової підкорює шоу-бізнес. У минулому році він представив свою версію хіта мами та Ігоря Ніколаєва "Дельфин и русалка".

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Тоді кавер Архіпа багато хто оцінив і хлопець продовжив пробувати себе у творчості. Він презентував свій трек "Мягкие игрушки" та нарвався на критику в Мережі.

Наразі Архіп разом зі своєю мама бере участь у проекті "Дві зірки. Діти зірок". Виступи зіркового сімейства рідко одержують позитивні відгуки.

Сама Наташа Корольова хоч і підтримує сина у всіх його починаннях, але не в захваті від бажання стати артистом. Співачка хотіла б, щоб Архіп зайнявся лінгвістикою. Він навчався на факультеті сходознавства та вивчав японську мову, але нещодавно покинув ВНЗ.

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Особисте життя сина Корольової також активно обговорюється в Мережі. Архіп вже більше року зустрічається з колишньою стриптизеркою Меліссою Фокс.

Син Наташі Корольової і його дівчина / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

У ЗМІ неодноразово ходили чутки про весілля сина Корольової, але співачка все спростовує. Варто зазначити, що Тарзану не подобається обраниця сина і він неодноразово про це говорив в інтерв'ю.