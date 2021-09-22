Наташа Корольова попалася на обмані з позашлюбною дочкою (фото)

Наташа Корольова за позашлюбну дочку видала сина своєї подруги / Фото: Скріншот з YouTube

Багато хто не вірить, що у Наташі Корольової є позашлюбна дочка. Профайлери, проаналізувавши реакцію близьких артистки під час ефіру , зазначили, що зізнання співачки для них не було новиною. Тепер ЗМІ поставили під сумніви фото, які Наташа Корольова надала в якості доказів.

Як пише kp.ru, насправді Наташа Корольова показала знімки з сином своєї подруги, зроблені в США.

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У Мережі знайшли фотографії та відео з Королевою в тому ж одязі і локації, що і на фото з нібито донькою.

Наприклад, саме в цьому комбінезоні співачка позує з дитиною. І локація схожа.

Наташа Корольова в США / Фото: скриншот

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Наташа Корольова з донькою в США / Фото: Скріншот з YouTube

А у влоги на YouTube в кадр потрапляє і коляска.

Подруга Наташі Корольової – власниця спа-салону в США Олександра Петрич. Ця жінка досить відома персона серед російськомовної діаспори Майамі. Співачка разом з мамою відвідують спа-салон подруги.

Батьком малюка є Рустам Карімов – колишній артист цирку Cirque du Soleil.

Що відомо про дочку Наташі Корольової

Як розповіла співачка, вона допомогла своєму доброму знайомому стати батьком, давши свій генетичний матеріал для процедури сурогатного материнства. За словами Корольової, дівчинка народилася в США в листопаді 2019 року.

Перед народженням малятка Наталя підписала документи і відмовилася від права називати себе матір'ю. Коли дівчинці виповниться 16 років, вона зможе дізнатися правду про свою маму.

За народження малятка співачка отримала 50 біткоїнів – приблизно два мільйони доларів.

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