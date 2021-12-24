Наташа Корольова проти кар'єри сина у шоу-бізнесі. Співачка назвала більш перспективну сферу

Наташа Корольова з сином Архипом / Фото: instagram.com/koroleva__star

Співачка підтримує свого сина. Коли Наташа Корольова публікує спільні виходи з Архіпом, її просять менше піарити спадкоємця . Довгий час артистка ніяк не відповідала на хейт, але в програмі "Ти не повіриш" вона зізналася, насправді проти кар'єри сина у шоу-бізнесі . Проте свою думку не нав'язує.

Я створюю йому всі умови, щоб він зрозумів, що йому це не треба, – пояснила Корольова, чому активно піарить сина.

Наташа Корольова з сином Архипом / Фото: instagram.com/koroleva__star

Реклама

Архіп навчався на факультеті сходознавства та вивчав японську мову, але нещодавно покинув ВНЗ. Співачка сподівається, що захоплення шоу-бізнесом у сина тимчасове і він таки вирішить зайнятися лінгвістикою.

Японська мова набагато крутіша і перспективніша, – сказала співачка.

Варто зазначити, що в Мережі багато хто не оцінив вокальні дані сина співачки. У коментарях Архіпу часто пишуть, що йому слід зайнятися чимось іншим. Сам хлопець аж ніяк не реагує на критику.

Реклама

Раніше Наташу Корольову розкритикували за пісню "Желтые тюльпаны".