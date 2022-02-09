Наташа Корольова розповіла про важливі зміни у житті 19-річного сина: Поважаю його вибір

Наташа Корольова розповіла, що син вирішив розпочати самостійне життя / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова, яка нещодавно розповіла про нове захоплення Тарзана, підтримує рішення Архіпа розпочати самостійне життя.

Звичайно, я дам йому суму на завдаток. Тому що винайняти квартиру в Москві – це зараз задоволення дороге, – сказала співачка у коментарі Sobesednik.ru

Наташа Корольова з Архіпом / Фото: Instagram

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За словами Корольової, Архіп міг з'їхати і раніше, проте не сам був готовий до цього.

Я відпускаю його без тривоги. Бо знаю: Архіп з правильним розумінням життя. За це треба сказати "дякую" татові, нашій няні, яка з ним із двох років, мені, бабусям… Ми всі вклали в нього правильні життєві цінності

Наталя Корольова з сином / Фото: instagram.com/koroleva__star

Співачка наголосила, що зараз її син уже почав сам заробляти. Він викладає японську мову. За одне заняття син Корольової бере 5 тисяч рублів (1800 гривень).

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Я поважаю вибір свого сина. Це стосується всього. Навіть якщо його вибір, може, і неправильний, але він – його! Я не мушу заважати йому помилятися. Якщо Архіп не навчиться помилятися, буде тепличним створінням . А мені треба, щоб він був хлопцем. Потім йому буде набагато простіше та легше по життю!

Про особисте життя Архипа співачка не любить говорити. Раніше вона спростувала чутки про швидке весілля Архіпа зі стриптизеркою.

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