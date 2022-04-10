Наташа Корольова втекла з дня народження подруги, щоб не коментувати висловлювання чоловіка-рашиста

Тарзан втягнув Наташу Корольову у новий скандал / Фото: instagram.com/koroleva__star

Мама Наташі Корольової та старша сестра співачки вже відписалися від родича-рашиста після його висловлювань про звірства у Бучі. Сама співачка жодних коментарів про скандал у сім'ї не давала.

Днями Наташа Корольова з'явилася на дні народження своєї подруги Евеліни Бльоданс. Як пише kp.ru, співачка була не в найкращому настрої, відмовлялася спілкуватися з журналістами та поспішно покинула світський захід.

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/ Фото: Скріншот з YouTube

У російських ЗМІ не перший день обговорюють, що Наташа Корольова та Тарзан перебувають на межі розлучення. Причиною розбіжностей у сім'ї стала війна в Україні.

Наташа Корольова та Сергій Глушко / Фото: Facebook

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За чутками, співачка виступає проти російської агресії та підтримує Україну, хоч публічно досі жодних заяв не зробила. Водночас Тарзан є шанувальником "русского мира" і підтримує вбивства українців.

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