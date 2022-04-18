Королева, яка промовчала про війну, вперше з'явилася на публіці після чуток про розлучення з чоловіком-рашистом

Наташа Корольова вперше за довгий час з'явилася на публіці / Фото: instagram.com/koroleva__star

Але Наташа Корольова вирішила зробити виняток і прийшла на вечірку своїх подруг – Евеліни Бледанс та Алли Кравченко. Співачка вперше з'явилася на публіці після чуток про те, що вона розлучається з Тарзаном, який підтримує кривавий режим Путіна.

Якщо раніше Наташа Корольова відвідувала свята друзів у компанії чоловіка, то тепер вона прийшла з найкращою подругою Ідою Достман. Тарзана на заході не було помічено.

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До речі, раніше росЗМІ писали, що саме з цього заходу виконавиця хіта "Желтые тюлпаны" втекла , щоб не коментувати чутки про розлучення із чоловіком-рашистом. Фото із самого свята стали з'являтися у Instagram лише зараз.

/ Фото: Инстаграм

Нагадаємо, у російських ЗМІ не перший день обговорюють, що Наташа Корольова та Тарзан знаходяться на межі розлучення . Причиною розбіжностей у сім'ї стала війна в Україні. За чутками, співачка виступає проти російської агресії та підтримує Україну, хоч публічно досі жодних заяв не зробила. Водночас, Тарзан є шанувальником "російського світу" і підтримує вбивства українців.

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Зазначимо, мама Наташі Корольової та старша сестра співачки вже відписалися від родича-рашиста після його висловлювань про звірства у Бучі .