Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Зірки Зарубіжні

Наташа Корольова випила горілки та запалила з Басковим на дні народження Льва Лещенка

Марія Коробова
5 лютого, 18:25
Російська співачка Наташа Корольова повеселилася на дні народження Льва Лещенка, який 1 лютого відсвяткував своє 80-річчя

Наташа Корольова запалила на дні народження Лева Лещенка / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова, яка нещодавно з мамою зганьбився під час поїздки до Америки , вже повернулася до Москви.

Співачку запросив на свій ювілей Лев Лещенко, який вирішив відсвяткувати ювілей на кілька днів пізніше, 4 лютого.

Реклама

Королева вирішила повеселитися на вечірці на повну і поділитися своїми веселощами з шанувальниками в Instagram.

Виконавиця у своїх Instastories показала, як п'є горілку за здоров'я ювіляра.

Скріншот – instagram.com/koroleva__star

Після застілля Корольова запалила на танцполі разом із Миколою Басковим, який співав на дні народження Лещенка.

Реклама

Окрім танців Басків та Корольова вирішили подарувати Леву Лещенку пісню, яку виконали у дуеті.

Скріншот – instagram.com/koroleva__star

Побачивши таке застілля, не всі шанувальники співачки зраділи, багато хто розкритикував виконавицю та її колег. Деякі коментатори обурилися через відсутність протиепідемічних заходів на вечірці.

Реклама
  • "Бабуся палить"
  • "Клоуни, шантропи"
  • "Співав як у караоке і бабка схаменулась"
  • "І все без масок...і масовий захід не узгоджений"
Скріншот – instagram.com/koroleva__star

Раніше також повідомлялося, що Наташі Корольовій на п'ять років заборонили відвідувати Литву . Це сталося тому, що артистка їздила до окупованого Криму, хоча сама Корольова це заперечує.

Сподобався матеріал? Голосуй!