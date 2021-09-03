Знайди свою вовчицю, Олежка: актриса Віталіна Біблів звернулася до Винника з визнанням

Актриса Віталіна Біблів звернулася до Олега Виннику з визнанням / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Якщо ви ще не дивилися перші серії ситкому "Люся Інтерн", їх можна знайти на YouTube каналу "Україна". Що тільки не витворяють герої комедійного серіалу в стінах лікарні? Інтерни постійно потрапляють в якісь смішні ситуації, виручають один одного, намагаються не потрапити на очі завідуючої відділенням і несподівано зустрічаються в стінах лікарні з яскравими українськими зірками.

Наприклад, один з них – ведучий каналу "Україна" Олексій Суханов, якого обожнює головна медстестра на прізвисько Рупор.

Олексій Суханов в серіалі "Люся Інтерн" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Героїню серіалу навіть застали з ним в ліжку ... Ось тільки сталося це насправді чи тільки в мріях героїні ситкому, глядачі дізнаються пізніше.

Ще один чоловік її серця – співак Олег Винник. Її героїня – Ніна Миколаївна Рожок на прізвисько Рупор – обожнює Олега Винника, мріє потрапити до нього на концерт.

Актриса серіалу "Люся Інтерн" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Перебуваючи в ролі свого персонажа, Віталіна Біблів не змогла більше стримувати почуття і звернулася до кумира мільйонів:

Олежка, я чекаю тебе! Приходь на програму "Говорить Україна" до Олексія Суханову. Знайди мене! Знайди свою родичку, жінку, свою вовчицю, Олежка. Знайди.

Заради такої зустрічі Рупор готова піти на все. Звичайно ж, в першу чергу стати ще красивіше:

Я буду рада, я чекати буду. Я в перукарню запишуся за рік, якщо треба. Чесно, Олежка.

Раніше повідомлялося, що актриса Римма Зюбіна знову пішла вчитися і стала інтерном.