Зірка кліпу "Твои глаза" Назар Грабар записав відео з Бучі: У моєму домі була база російських солдатів

Назар Грабар записав емоційне відео / Фото: Інстаграм Назара Грабара

Звірства російської армії у Бучі шокували Україну і весь світ! Просто не вкладається в голові, в якій хворій свідомості повинні народитися подібні задуми. Про побачене у Бучі, а також про те, що тепер у нього немає дому, розповів Назар Грабар.

Ви пам'ятаєте цього харизматичного хлопця із кліпу "Твои глаза" та за участю у шоу "Танцюють всі!" Але з моменту, коли Росія напала на Україну, 29-річний артист служить у ЗСУ.

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Він записав відео, де розповів про багатостраждальну Бучу. За словами Назара, у нього тепер нема дому. Те, що він побачив на території житлового комплексу, просто неможливо описати словами.

У мене більше немає дому. У моєму будинку була база російських солдатів, саме в моїй квартирі. Усе винесли. Але це не найстрашніше. Навколо жилкомплексу лежать тіла молодих людей, таких як я віком, зв'язані та розстріляні. Російські солдати, хоч це навіть не солдати, це просто нікчеми, ви навіть не тварини. Навіть у тварин є співчуття. Ви просто, бл*дь, чмо, яке прийшло красти сковорідки, і телевізори, бл*дь, у мирних людей. І людей розстрілювати. І ви називаєте себе другою армією у світі? Та ви що, ви просто, бл*дь, бандити, які б'ють нишком. Ви, с*ка, вже програли цю війну.

Наступне відео неможливо дивитися без сліз та ненависті до рашистів.

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У нас немає сумнівів: кожен, хто прийшов на нашу землю з війною, отримає по заслугах за свої злочини. І це станеться вже дуже скоро. Ми продовжуємо вірити у ЗСУ та скору перемогу!

Нагадаємо, онука Софії Ротару закликала світ допомогти Україні.

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