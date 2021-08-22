Названо лауреатів Одеського кінофестивалю: хто отримав Золотого Дюка

Названо переможців Одеського міжнародного кінофестивалю 2021 / Фото: facebook.com/odesaiff

Спеціальним гостем закриття ОМКФ-2021 став відомий британський актор і режисер Террі Гілліам. Йому вручили "Золотого Дюка" за Внесок у кіномистецтво.

В цьому році в Національній конкурсній програмі кінофестивалю брали участь шість повнометражних фільмів і вісім короткометражних фільмів.

Переможці Одеського кінофестивалю 2021

Спеціальний диплом журі – Суперник, режисер Маркус Ленц, Україна / Німеччина, 2020.

Кращий короткометражний фільм – Татусеві кросівки, реж. Ольга Журба.

Кращий актор – акторський склад фільму СТОП-ЗЕМЛЯ, режисер Катерина Горностай, Україна, 2021.

Кращий режисер – Никон Романченко, Leopolis night.

Кращий повнометражний фільм – СТОП-ЗЕМЛЯ, режисер Катерина Горностай, Україна, 2 021.

Гран-прі ОМКФ Золотий дюк – СТОП-ЗЕМЛЯ, режисер Катерина Горностай, Україна, 2021.

Нагороди міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI

Кращий короткометражний фільм – Татусеві кросівки, реж. Ольга Журба.

Кращий повнометражний фільм – Із зав'язаними очима, режисер Тарас Дронь, Україна, 2020.

Після церемонії нагородження ОМКФ на Потьомкінських сходах показали фільм Чарлі Чапліна "Малюк" під акомпанемент Одеського симфонічного оркестру.

Детальніше про закриття ОМКФ-2021 дивіться в сюжеті:

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Нагадаємо, що в цьому році фестиваль в Одесі відбувся напередодні святкування 30-річчя Незалежності України, саме тому в конкурсній програмі брали участь виключно українські фільми.

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