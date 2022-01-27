Не треба вигадувати те, чого немає: Андрій Данилко – про виконання пісні "Батько наш – Бандера"

Артист дав коментар про скандальний ролик / Фото: instagram.com/v_serduchka

Цього тижня до Мережі потрапило відео зі зйомок "Дизель шоу", де Вєрка Сердючка зі сцени заспівала хіт "Батько наш – Бандера", який вірусом ходив у TikTok. Навколо ролика виникло багато розмов, тож Андрій Данилко ("батько" Сердючки) вирішив прояснити ситуацію.

У коментарі для "Страны"Данилко повідомив, що заспівав пісню на сцені через її популярність:

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Сердючка опинилася в центрі обговорень / Фото: instagram.com/v_serduchka

Це була імпровізація. Не треба вигадувати те, чого нема. Ця пісня в той момент, коли записувалося "Дизель шоу", була вірусною та популярною в інтернеті, у TikTok. Я сприймаю її як просто пісню, і не більше.

За словами артиста, він не вкладав жодного політичного чи військового підтексту у це виконання:

Я ще розумію, якби я вийшов у прямий ефір, чи на Майдані і якось декларував це. Людям нічим зайнятися, вони люблять вигадувати та загострюють ситуацію. Бо зараз немає інформаційного приводу, і люди люблять негатив. Я ж давно на сцені виступаю і бачу, що настільки не вистачає позитиву. Ми займаємось тільки підняттям настрою у цей тяжкий час, коли люди спиваються, не знають, що робити далі.

Андрій Данилко / скріншот

Артист лише від журналістів дізнався, що спалахує якийсь скандал. За його словами, під час концерту вона у залі не викликала жодного скандалу.

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Нагадаємо, "Батько наш – Бандера" став хітом у TikTok восени 2021 року після того, як компанія підлітків зі Львова переспівала пісню, а їхнє відео потрапило до ефіру російських пропагандистів.

До слова, цього тижня обговорюють дизайн квартири Ксенії Мішиної.