"Не продешевив": українського актора Віталія Салія зацькували в Мережі через роль в російському серіалі

Українці обурені вчинком актора Віталій Салія / Фото: instagram.com/rjevskay_/

Український актор Віталій Салій грає роль офіцера в російському серіалі "Бухта глибока". Через це в Мережі розгорівся скандал. Користувачі звинувачують зірку в продажності. Сам же актор поки ніяк не прокоментував своє рішення щодо роботи в Росії.

Кадр із серіалу "Бухта глибока" / Фото: facebook.com/nitsoi.larysa/

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Скандальна українська письменниця Лариса Ніцой написала пост в своєму акаунті в Facebook, в якому розкритикувала актора.

Ну що, Віталька Салій, український актор, погончики мокшанська не тиснуть? Хоч нормально платять? Чи не продешевив?... Поки наші хлопчики сидять в окопах, український актор Салій грає в московському серіалі їх військового доблесного моряка. А у нас Віталій Салій досі грає в театрі на Лівому Березі? Як в Гольдоні Фігаро тут, Фігаро там? Або все вже, померла так померла?

До неї приєдналися й інші українці, які не розуміють, як за гроші можна працювати на країну-окупанта.

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Нагадаємо, Віталій Салій з 2004 року працює в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. З 2015 року актор також входить в трупу Санкт-Петербурзького театру "Притулок Комедіанта".

Вперше на екранах Віталій з'явився в 2004 році в епізодичній ролі в російському серіалі "Попіл Фенікса". Актора двічі номінували на театральну премію "Київська пектораль", а в 2011 році він став номінантом телевізійної премії "Телетріумф".

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