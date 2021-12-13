Деякі речі не змінюються: Джей Ло та Бен Аффлек повторили одне з найпопулярніших своїх фото через 18 років

Шанувальники Дженніфер Лопес та Бена Аффлек порівняли кілька фото пари на червоній доріжці / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують радувати шанувальників спільними виходами . Нова поява на червоній доріжці не стала винятком.

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму "Ніжний бар" із Беном Аффлеком у головній ролі. Актор разом зі своєю коханою із задоволенням позували фотографам. Для виходу Джей Ло обрала сукню довгу сукню від Elie Saab.

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/ Фото: Getty Images

Щоправда, увага шанувальників була прикута не до вбрання артистки, а до нових фото пари. Тим більше уважні фани згадали, що в архіві Бен і Джен мають схоже спільне фото з червоною доріжки. В 2003 році пара позувала на прем'єра фільму "Джилі", в якому вони зіграли головні ролі.

Деякі речі не змінюються, – підписали колаж шанувальники.

Скріншот: Twitter

А деякі фани згадали про ще одне фото.

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Скріншот: Instagram

Раніше Бен Аффлек зізнався, що не збирається ділитися подробицями роману з Джей Ло. Але хоч пара і не поспішає розповідати про свої стосунки, за них це роблять інсайдери. Різдво голлівудські актори планують відзначити великою дружною сім'єю .