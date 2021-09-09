Нео повернувся! Warner Bros. випустила трейлер "Матриця 4: Воскресіння" (відео)

Кадри з фільму "Матриця 4: Воскресіння" / Фото: Скріншот з YouTube

Сьогодні Warner Bros. Pictures опублікувала перший повноцінний трейлер фільму "Матриця 4: Воскресіння", у якому до своїх ролей повернулися Кіану Рівз, який зіграв Нео, Кері-Енн Мосс в ролі Трініті, Джада Пінкетт-Сміт в ролі Ніобе та інші. Режисерське крісло в четвертому фільмі поодинці зайняла Лана Вачовскі, на відміну від попередніх частин, в яких вона працювала разом з Ліллі Вачовські.

У трейлері, опублікованому на YouTube, Нео приходить до психіатра і розповідає йому про свої незвичайні сни. Нео нічого не пам'ятає про минуле і йому здається, що він божеволіє. Але з появою Морфеуса все змінюється.

Кіану Рівз в ролі Нео у фільмі "Матриця 4: Воскресіння" / Фото: Скріншот з YouTube

У четвертій "Матриці" акторський склад поповнився іншими відомими зірками: Нілл Патрік Харріс ("Як я зустрів вашу маму"), Яхья Абдул-Матін II ("Рятувальники Малібу", "Аквамен"), Крістіна Річчі ("Сонна лощина"), Пріянка Чопра ("Рятувальники Малібу").

Реклама

Прем'єра запланована на 22 грудня цього року і відбудеться одночасно в кінотеатрах і на стрімінг-сервісі HBO Max.

Дізнайтеся інші новини про кіно: