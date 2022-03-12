Несподівано: співачка Граймс проміняла Ілона Маска на трансгендерну жінку Челсі Меннінг

Співачка Граймс вже кілька місяців у нових стосунках / Фото: instagram.com/grimes, открытые источники

Нещодавно весь світ обговорював новину про те, що Ілон Маск і співачка Граймс стали батьками вдруге, попри розставання. Нагадаємо, у вересні 2021 року пара заявила про розрив, але це не стало приводом відмовлятися від батьківського щастя. Сурогатна мати виносила їм доньку, яку звати Екса Дарк Сідіріель Маск. А тепер з'явилася інформація про те, що Граймс влаштовує своє особисте життя незалежно від Маска.

Так, у Телеграм-каналах повною мірою обговорюють новини, що співачка Граймс зустрічається з Челсі Меннінг, трансгендерною жінкою. Їхній роман триває вже кілька місяців.

Реклама

Граймс та її нова кохана

Про Челсі відомо таке: ще будучи чоловіком – американським розвідником Бредлі Едвардом Меннінгом, він злив секретні документи WikiLeaks. За це його засудили до 35 років ув'язнення. У в'язниці Бредлі розпочав трансгендерний перехід і навіть сам оплачував усі гормональні препарати.

Бредлі Едвард Меннінг до і після зміни статі

Незважаючи на зміну статі та імені у паспорті, у в'язниці, де Меннінг провела близько семи років, їй забороняли переведення в жіночу в'язницю, носіння їхньої уніформи та відрощування довгого волосся. Кілька разів трансгендерна жінка намагалася звести рахунки з життям.

Нині 34-річна Челсі – громадська та політична діяльність. І, очевидно, подробиці цього гучного роману ми ще почуємо.

Реклама

Також читайте про нову пасію Ілона Маска.