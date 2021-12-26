Нестаріючий Джаред Лето не знає, скільки йому років насправді: відео

Джареду Лето - 50! / Фото: instagram.com/jaredleto

Якщо порівняти світлини Джареда з різних років, практично неможливо побачити різницю. Здається, ніби чутки про те, що Лето продав душу дияволу за вічну молодість (саме так кажуть) – зовсім не чутки.

Джаред Лето, який раніше прикрасив обкладинку грецького VOGUE, записав відео для The Ellen Show де йому потрібно було вгадати, на якому із запропонованих фото він молодший, а на якому – старший. Спойлер: він не впорався із завданням.

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Цікаві факти про Джареда Лето

Майбутня зірка, кумир мільйонів, секс-символ Голлівуду Джаред Лето зростав серед хіпі. Прізвище Лето належить його вітчиму, якого мама Джареда зустріла після трагічної загибелі чоловіка – він наклав на себе руки.

Джаред Лето для L'Uomo Vogue / Фото: instagram.com/jaredleto

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Для своєї першої великої ролі у фільмі "Реквієм зі мрією" Даррена Аронофскі Лето схуд на 13 кілограмів, голодував і два місяці не займався сексом.

Як Джаред Лето виглядає у 50 / Фото: instagram.com/jaredleto

Вже понад 20 років Джаред Лето не вживає їжі тваринного походження. При цьому він називає себе веганом-брехуном.

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М'яса я, звичайно, не їм, та якщо я опинюся на березі прекрасної річки, що кишить фореллю, то я із задоволенням виловлю найбільшу рибину і з'їм її, – признався він одного разу.

Але що робить Джареда таким молодим, активним і красивим? За його словами, головне – це сон, зміна діяльності та, звичайно, спорт.

Джаред Лето активно займається спортом / Фото: instagram.com/jaredleto

У свої 50 він може похвалитися неймовірними ролями в найрізноманітніших жанрах кіно та дуже успішною кар'єрою музиканта – Джаред разом із братом Шенноном заснував гурт 30 Seconds to Mars, який став одним із найпопулярніших серед "альтернативної" молоді на початку 2000-х.

Найголовніше – це жити чесно та чисто. Дбати про себе та своє здоров'я. Не пити алкоголь, не курити. А ще дуже важливий сон — тому я сплю годин по вісім щодоби, — каже Джаред Лето.

Джаред Лето у зйомці для грецького Vogue / Фото: Vogue

Раніше ми публікували трейлер майбутнього фільму студії Marvel "Морбіус" з Джаредом Лето у головній ролі.