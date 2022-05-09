Нік Джонас та Пріянка Чопра вперше показали тримісячну доньку

Нік Джонас та Приянка Чопра поділилися першим фото з дочкою

У січні цього року Пріянка Чопра та її чоловік Нік Джонас повідомили шанувальникам радісну звістку про те, що стали батьками. Малятко, яке назвали Малті Марі, зірковій парі подарувала сурогатна мати.

Через три місяці після народження дочки Пріянка поділилася першим спільним фото з малюком у своєму Instagram. На знімку щасливі батьки радіють тому, що їхня дочка нарешті опинилася вдома.

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Як розповіла індійська актриса, майже 100 днів Малті Марі перебувала у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених у Лос-Анджелесі, де її спостерігали фахівці. За цей час молоді батьки опинилися на емоційних "американських гірках" і на своєму досвіді зрозуміли, як важко буває сім'ям з маленькими дітьми.

Шлях кожної сім'ї є унікальним і потребує певного рівня віри. І хоча у нас були складні кілька місяців, озираючись назад, стає цілком зрозумілим, наскільки цінний і досконалий кожен момент. Ми дуже раді, що наша маленька дівчинка нарешті вдома, – написала Чопра.

Нагадаємо, що Пріянка Чопра приєдналася до світових знаменитостей, які підтримали українців та закликала весь світ допомагати народу України у боротьбі з агресією Росії.