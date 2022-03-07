Микола Басков догрався. Український суд дозволив заарештувати артиста за підтримку війни

Миколу Баскова оголосять у міжнародний розшук / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Нарешті дісталося і Миколі Баскову, у якого "Росія війни не починає, а закінчує" і війна в Україні це всього лише "миротворча спецоперація". Нині ж українська прокуратура почала процедуру оголошення артиста в міжнародний розшук.

У Facebook Ірина Венедіктова заявила, що процесуальний статус Миколи Баскова на території України – підозрюваний.

Реклама

Іншими словами, українські прокурори вважають, що ви вчинили злочин, покарання за який передбачає позбавлення волі. Більше того, український суд, вивчивши позицію слідства і прокуратури, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про ваш арешт, – пояснила генпрокурор.

Також Венедіктова наголосила, що у найближчому майбутньому Басков буде затриманий правоохоронними органами тієї країни, кордон якої він перетне.

За словами генпрокурора, "своїми діями артист пропагував, виправдовував війну, запросив смерть в Україну, і цей факт правоохоронці проігнорувати просто не можуть".

Реклама

Ви добре розумієте, що ваш заклик, поширений у соціальних мережах – це мільйони "інфікованих" вашою "думкою" громадян РФ. Частина з них прийшла до нашої оселі з метою покінчити з нами, інші втратили своїх дітей, а хтось вам просто повірив і вирішив у руки взяти зброю, – написала Венедіктова.

Генпрокурор порекомендувала Миколі Баскову знайти юристів, оскільки "перші дзвінки, які він зробить, результату не дадуть".

Ваші друзі у владі порекомендують забути про цей безглуздий інцидент і продовжувати багато і красиво жити. Наше ж завдання дещо інше – показати всьому світу, що українські прокурори і судді діють виключно в рамках закону, надаючи підозрюваній особі всі можливості для здійснення свого захисту, – додала вона.

До речі, Тіну Канделакі з дня на день також оголосять в міжнародний розшук.

Окрім того, Олега Газманова заочно заарештували в Україні та оголосили у міжнародний розшук. Також Микита Михалков отримав від українського суду ухвалу про заочний арешт.

Реклама

Пам'ятайте, оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.