Ніна Матвієнко розповіла, як її підводив чоловік і чому живуть окремо: Попросила, щоб він мене покинув

Ніна Матвієнко / Фото: Instagram.com

Зараз Ніна Митрофанівна разом із донькою Тонею та її коханим музикантом Арсеном Мірзояном живуть разом у столиці. Артистка допомагає їм виховувати та стежити за онуками. Як зізналася Матвієнко, вона вже тривалий час не живе зі своїм чоловіком художником Петром Гончаром Ініціатором розлучення стала сама народна артистка і наполягла на тому, щоб Петро, з яким вона вже 50 років у шлюбі, переселився на дачу у Київську область.

Я попросила чоловіка, щоб він мене покинув. Він вважав, що він ще має своє життя, яке вибрав. Не було жодного скандалу, нічого. Було розуміння, що від нього вже ніякої користі в будинку. Я сказала йому: "Говори людям, що я погана, чи те, що хочеш", – розповідає Ніна Митрофанівна.

Ніна Матвієнко та Петро Гончар / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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Ще однією причиною розставання стала постійна відповідальність артистки за сімейний бюджет:

Я все життя була як чоловік, забезпечувала сім'ю. То навіщо воно мені на старість? Він ніколи не мав грошей. Ми жили на одну мою зарплату до 60 років, – каже співачка.

Але на захист чоловіка Матвієнко таки пояснює, що так сталося через сім'ю Петра – його батька за радянських часів виключили з КПРС і тому родичі не могли отримати гарну роботу.

Також народна артистка зізналася, що має образи на чоловіка – одну з них вона запам'ятала на все життя:

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Якось діти хворіли, а мені треба було йти на концерт ідеологів. Я йду на репетицію, а чоловік мене наздоганяє і каже: "Я не сидітиму з дітьми". Через те, що не прийшла на той концерт, я 16 років була невиїзною за кордон" , – розповідає знаменитість.

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