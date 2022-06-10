Ніно Катамадзе приїхала до Києва підтримати українців

Ніно Катамадзе приїхала до Києва / Фото: instagram.com/nino_katamadze_official

Зірки грузинського джазу Ніно Катамадзе ще з початком бойових дій на Донеччині виступила проти російської агресії. Ще кілька років тому співачка попереджала, що Путін – спільний ворог України та Грузії.

Тому після повномасштабного вторгнення російських військ на українські території Катамадзе приєдналася до допомоги Україні, а тепер взагалі приїхала до Києва, щоб підтримати наш народ.

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Про приїзд грузинської виконавиці до столиці України повідомила компанія "Укрзалізниця".

Продовжуємо везти в Україну не лише політиків та інвесторів, а всесвітньо відомих артистів. Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе прибула до Києва, щоби висловити підтримку українському народу у зв'язку з агресією Росії. Ніно завжди послідовно підтримувала Україну та засуджувала окупацію, як у рідній Грузії, так і на українській землі, – повідомили у компанії.

Грузинська виконавиця приїхала до Києва

Виконавиця вже встигла дати виступ у Києві та поспілкуватися з шанувальниками.

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Ніно Катамадзе підтримала українців

Нагадаємо, раніше у Нью-Йорку організували концерт, на якому зібрали допомогу для України – підтримати українців приїхали всесвітньо відомі зірки.