Та п'ятий мій зовсім не такий: Геллі Беррі знову вийшла заміж

Геллі Беррі та Ван Гант одружилися / Фото: instagram.com/halleberry

55-річна Геллі Беррі через рік стосунків вийшла заміж за 51-річного американського музиканта Ван Ганта. В Instagram-профілі зірка "Готики" та "Жінки-кішки" опублікувала спільні фото з обранцем.

Ймовірно, пара одружилася 1 січня, бо один зі знімків Геллі підписала "Це 2022-й", а ще додала фразу, що "Це офіційно".

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Геллі Беррі вийшла заміж / Фото: instagram.com/halleberry

Вперше про роман із Ван Гантом акторка повідомила у квітні 2021 року.

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Геллі Беррі та Ван Гант одружилися / Фото: instagram.com/halleberry

Про всіх чоловіків Геллі Беррі

Офіційно голлівудська зірка була одружена тричі: з бейсболістом Девідом Джастісом, з музикантом Еріком Бене, а також з актором Олів'є Мартінесом, від якого народила сина Масео Роберта Мартінеса.

Її четверті серйозні стосунки були із фотомоделлю Гебрієлом Обрі (2006-2010). У 2008 році у них народилася дочка Нала Аріела Обрі.

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Раніше про заручини повідомила американська актриса Ліндсі Лохан.