Нова дівчина Романа Свечкоренка зізналася, що ревнувала його до Холостячка Злати Огнєвіч

Дівчина Романа Свечкоренка ревнувала його до Холостячки / Фото: instagram.com/chernetskav/
Психолог та блогер Роман Свечкоренко нещодавно оголосив про нові стосунки з блогером Валерією Чернецькою . Наразі кілька не приховує свій роман.
У Instagram-акаунті Роман вирішив провести рубрику "Питання/відповідь". Щоправда, на запитання відповідав не фіналіст "Холостячки", а його дівчина – Валерія.
Так, передплатники Свечкоренка поцікавилися, чи не відчувала Лера ревнощі, коли дивилася проєкт. Адже під час шоу Роман показував те, що серйозно налаштований збудувати стосунки із Златою Огнєвіч.
Черновецька брехати не стала і відверто зізналася, що спостерігати за тим, як її молодик доглядає іншого було нелегко. Навіть усвідомлення того, що шоу було знято ще до стосунків із Романом, не допомагало дівчині.
Звичайно, у мене були ревнощі. Було неприємно, навіть коли я розуміла, що все це було знято до того, як ми почали зустрічатися, – поділилася блогер.
Що відомо про стосунки Романа та Валерії?
Про те, що Роман Свечкоренко зустрічається із Валерією Чернецькою стало відомо у грудні. дівчині 21 рік, вона на 10 років молодша за свого коханого. Різниця у віці зовсім не бентежить пару.
Спочатку шанувальники Романа накинулися на блогера з гнівними коментарями та критикою, але зараз Валерія все частіше з'являється у сторісі психолога, де вони разом відповідають на питання фанатів.
Раніше ми розповідали, що відомо про колишню дружину Романа Свечкоренка – Ілону .