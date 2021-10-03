З Карді Бі, Вінтур і Кемпбелл: Сімпсони присвятили цілий епізод показу Balenciaga (відео)

Новий епізод "Сімпсонів" присвятили модному будинку Balenciaga / Фото: FOX

За сюжетом короткого епізоду "Сімпсонів", яких продовжено на 34-й сезон, Гомер Сімпсон вирішує подарувати своїй дружині Мардж розкішну сукню від французького бренду. Він відправляє лист на адресу модного будинку з проханням про допомогу і йому доставляють бажану коробку із вбранням.

Невдовзі дизайнер і креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія прилітає в Спінгфілд, щоб умовити його жителів взяти участь у його показі в Парижі.

Реклама

В спецсерії, яку гості показу Balenciaga побачили в паризькому театрі Шатле, з'явилися такі зірки, як Анна Вінтур, Карди Бі, Offset, Льюїс Хемілтон, Елліот Пейдж та Наомі Кемпбелл.

Дивіться новий епізод The Simpsons | Balenciaga онлайн:

Реклама

Раніше в Мережі обговорювали інший епізод "Сімпсонів" – в ньому знайшли вбрання віце-президента США Камали Гарріс на інавгурації. Цікаво, що серія вийшла 21 рік тому.

У ній персонаж Ліза Сімпсон зображена у вигляді майбутньої голови держави. За сюжетом, її обирають після Дональда Трампа. Дівчинка стверджує, що адміністрація успадкувала від нього "досить велику фінансову кризу".

Ще новини на тему: