Чоловік Періс Гілтон після весілля розкрив таємницю своїх минулих стосунків

У чоловіка Періс Гілтон є дев'ятирічна дочка від минулих стосунків / Фото: Getty Images
Періс Гілтон та Картер Реум масштабно відсвяткували своє весілля – влаштували цілих дві вечірки та покликали багато знаменитих гостей.
Ми раніше детально розповідали, хто новий чоловік Гілтон, і чим він займаєтьс. Але тільки недавно з'ясувалося, що у Картера, виявляється, є дев'ятирічна дочка від колишньої дівчини – зірки реаліті-шоу Лаури Белліцці. З дівчинкою він бачився лише разів у житті.
Екс-кохана Реума зараз живе у Каліфорнії з дитиною. Також відомо, що Белліцці якийсь час зустрічалася з актором Мелом Гібсоном у 2011 році. Тоді всі думали, що дитина була його, проте сам Гібсон заперечував це.
Люди, яким важлива ця історія, знали про неї вже 10 років. Картер підтримує дитину. Хоча у них немає традиційних стосунків, як у батька та дочки, але він забезпечував дівчинку з народження і продовжуватиме це робити, – розповів виданню Page Six представник Реума.
Повідомляється, що Лаура, дізнавшись про плани Періс та Картера щодо створення сім'ї, відчула величезне відторгнення та обділеність. Тому що хотіла б, щоб батько її дочки налагодив спілкування з дитиною та брав участь у її житті.
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