Лиса Шеннен Доерті шокувала Мережу "правдивим" фото хворої на рак

Шеннен Доерті облисіла після хіміотерапії / Фото: instagram.com/theshando

Шеннен Доерті намагається затримати розвиток онкології приймаючи гормональні препарати. Вперше рак у акторки діагностували в 2015 році, потім настала ремісія. У лютому 2020 року Доерті дізналася про повернення хвороби.

Виконавиця ролі Прю в серіалі "Зачаровані" ("Всі жінки відьми") показала підписникам свою сувору реальність хворої на рак на честь Місяця обізнаності про рак грудей.

Реклама

Все це красиво? Ні. Але це правда і я сподіваюся поділитися тим, що ми всі станемо більш освіченими, краще дізнаємося, як виглядає рак, – написала в своєму Instagram-профілі Доерті.

Реклама

Вона додала, що своїм постом сподівається спонукати людей проходити мамографію, регулярні огляди, "долати страх і дивитися в обличчя тому, що може бути перед вами".

На одній світлині Шеннен зображена із закривавленою серветкою, що стирчить з її ніздрі.

Мені зробили мастектомію, зробили хіміотерапію та променеву терапію. У мене було багато носових кровотеч через хіміотерапію. Не впевнена, що хтось із вас це пережив, – зазначила акторка в пості.

За словами лікаря Шеннен Доерті, її рак став метастатичним – поширився за межі грудей і лімфатичних вузлів.

Реклама

У випадку зірки, незважаючи на операцію, хіміотерапію і опромінення, яким вона піддалася після першого діагнозу, виявилося, що деякі ракові клітини не піддалися впливу і потрапили в її хребет.

Ведуча Алла Мазур перемогла рак. Детальніше – в сюжеті:

Ще новини на тему: