Оголошено номінантів на Греммі 2022 – список артистів

Греммі-2022 / Фото: Getty Images
Вже завтра, 3 квітня, відбудеться 64-а церемонія "Греммі". Раніше нагородження перенесли через епідемію коронавірусу, проте незабаром стануть відомі володарі заповітних статуеток.
Так,американський музикант Джон Батіст за кількістю номінацій випередив усіх виконавців – у нього їх цілих 11 . Раніше артист уже отримував престижні нагороди – у квітні йому дали "Оскар" за найкращий оригінальний саундтрек до фільму Pixar "Душа".
Джастін Бібер, Doja Cat та H.E.R були номіновані у восьми категоріях. А ось Біллі Айліш та Олівія Родріго отримали по сім номінацій.
Список уже оприлюднили на сайті музичної премії. В онлайн-форматі претендентів на "Греммі" оголошували учасники італійської рок-групи Måneskin.
Запис року:
- "drivers license" – Олівія Родріго
- "Freedom" – Jon Batiste
- "Happier Than Ever" – Біллі Айліш
- "I Get A Kick Out Of You" – Tony Bennett & Lady Gaga
- "I Still Have Faith In You" – ABBA
- "Kiss Me More" – Doja Cat feat. SZA
- "Leave the Door Open" – Silk Sonic
- "MONTERO (Call Me By Your Name)" – Lil Nas X
- "Peaches" – Джастін Бібер feat. Daniel Caesar & Giveon
- "Right On time" – Brandi Carlile
Альбом року:
- Джастін Бібер – "Justice"
- Doja Cat – "Planet Her"
- Drake – "Certified Lover Boy"
- Біллі Айліш – "Happier Than Ever"
- H.E.R. – "Back of My Mind"
- Олівія Родріго – "SOUR"
- Тейлор Свіфт – "evermore"
- Каньє Вест – "Donda"
- Lil Nas X – "MONTERO"
- Jon Batiste – "We Are"
- Тоні Беннет та Леді Гага – "Love For Sale"
Пісня року:
- "Bad Habits" – Ед Ширан
- "A Beautiful Noise" – Alicia Keys feat. Brandi Carlile
- "drivers license" – Олівія Родріго
- "Fight For You" – H.E.R.
- "Happier Than Ever" – Біллі Айліш
- "Kiss Me More" – Doja Cat feat. SZA
- "MONTERO (Call Me By Your Name)" – Lil Nas X
- "Leave the Door Open" – Silk Sonic
- "STAY" – The Kid LAROI & Justin Bieber
- "Right On Time" – Brandi Carlile
Найкращий новий артист:
- Arooj Aftab
- Jimmie Allen
- Finneas
- Glass Animals
- Baby Keem
- Kid LAROI
- Arlo Parks
- Олівія Родріго
- Saweetie
- Japanese Breakfast
Відео року:
- "Freedom" – Jon Batiste
- "Good 4 You" – Олівія Родріго
- "Happier Than Ever" – Біллі Айліш
- "I Get A Kick Out Of You" – Тоні Беннетт та Леді Гага
- "MONTERO (Call Me By Your Name)" – Lil Nas X
- "Peaches" – Джастін Бібер
- "Shot in the Dark" – AC/DC
Найкраще сольне поп-виконання:
- "Anyone" – Джастін Бібер
- "Right on Time" – Brandi Carlile
- "Positions" – Аріана Гранде
- "Happier Than Ever" – Біллі Айліш
- "Drivers License" – Олівія Родріго
Найкраще поп-виконання дуетом або групою:
- "I Get a Kick Out of You" – Тоні Беннетт та Леді Гага
- "Lonely" – Джастін Бібер і benny blanco
- "Butter" – BTS
- "Higher Power" – Coldplay
- "Kiss Me More" – Doja Cat feat. SZA
Найкраще R&B виконання:
- "Lost You" – Snoh Aalegra
- "Peaches" – Джастін Бібер, Daniel Caesar & Giveon
- "Damage" – H.E.R.
- "Leave the Door Open" – Silk Sonic
- "Pick Up Your Feelings" – Jazmine Sullivan
Нагадаємо, цього року серед номінантів на "Греммі" є український режисер Таня Муїньо, яка зняла кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name).