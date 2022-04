Оголошено номінантів на Греммі 2022 – список артистів

Греммі-2022 / Фото: Getty Images

Вже завтра, 3 квітня, відбудеться 64-а церемонія "Греммі". Раніше нагородження перенесли через епідемію коронавірусу, проте незабаром стануть відомі володарі заповітних статуеток.

Так,американський музикант Джон Батіст за кількістю номінацій випередив усіх виконавців – у нього їх цілих 11 . Раніше артист уже отримував престижні нагороди – у квітні йому дали "Оскар" за найкращий оригінальний саундтрек до фільму Pixar "Душа".

Джастін Бібер, Doja Cat та H.E.R були номіновані у восьми категоріях. А ось Біллі Айліш та Олівія Родріго отримали по сім номінацій.

Список уже оприлюднили на сайті музичної премії. В онлайн-форматі претендентів на "Греммі" оголошували учасники італійської рок-групи Måneskin.

На минулій церемонії Тейлор Свіфт здобула перемогу у найпрестижнішій номінації "Альбом року". / Фото: Getty Images

Запис року:

"drivers license" – Олівія Родріго

"Freedom" – Jon Batiste

"Happier Than Ever" – Біллі Айліш

"I Get A Kick Out Of You" – Tony Bennett & Lady Gaga

"I Still Have Faith In You" – ABBA

"Kiss Me More" – Doja Cat feat. SZA

"Leave the Door Open" – Silk Sonic

"MONTERO (Call Me By Your Name)" – Lil Nas X

"Peaches" – Джастін Бібер feat. Daniel Caesar & Giveon

"Right On time" – Brandi Carlile

Альбом року:

Джастін Бібер – "Justice"

Doja Cat – "Planet Her"

Drake – "Certified Lover Boy"

Біллі Айліш – "Happier Than Ever"

H.E.R. – "Back of My Mind"

Олівія Родріго – "SOUR"

Тейлор Свіфт – "evermore"

Каньє Вест – "Donda"

Lil Nas X – "MONTERO"

Jon Batiste – "We Are"

Тоні Беннет та Леді Гага – "Love For Sale"

Пісня року:

"Bad Habits" – Ед Ширан

"A Beautiful Noise" – Alicia Keys feat. Brandi Carlile

"drivers license" – Олівія Родріго

"Fight For You" – H.E.R.

"Happier Than Ever" – Біллі Айліш

"Kiss Me More" – Doja Cat feat. SZA

"MONTERO (Call Me By Your Name)" – Lil Nas X

"Leave the Door Open" – Silk Sonic

"STAY" – The Kid LAROI & Justin Bieber

"Right On Time" – Brandi Carlile

Найкращий новий артист:

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Finneas

Glass Animals

Baby Keem

Kid LAROI

Arlo Parks

Олівія Родріго

Saweetie

Japanese Breakfast

Відео року:

"Freedom" – Jon Batiste

"Good 4 You" – Олівія Родріго

"Happier Than Ever" – Біллі Айліш

"I Get A Kick Out Of You" – Тоні Беннетт та Леді Гага

"MONTERO (Call Me By Your Name)" – Lil Nas X

"Peaches" – Джастін Бібер

"Shot in the Dark" – AC/DC

Найкраще сольне поп-виконання:

"Anyone" – Джастін Бібер

"Right on Time" – Brandi Carlile

"Positions" – Аріана Гранде

"Happier Than Ever" – Біллі Айліш

"Drivers License" – Олівія Родріго

Найкраще поп-виконання дуетом або групою:

"I Get a Kick Out of You" – Тоні Беннетт та Леді Гага

"Lonely" – Джастін Бібер і benny blanco

"Butter" – BTS

"Higher Power" – Coldplay

"Kiss Me More" – Doja Cat feat. SZA

Найкраще R&B виконання:

"Lost You" – Snoh Aalegra

"Peaches" – Джастін Бібер, Daniel Caesar & Giveon

"Damage" – H.E.R.

"Leave the Door Open" – Silk Sonic

"Pick Up Your Feelings" – Jazmine Sullivan

Нагадаємо, цього року серед номінантів на "Греммі" є український режисер Таня Муїньо, яка зняла кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name).