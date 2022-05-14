Дуже сміливо! Як реагують в Мережі на заклик Kalush Orchestra врятувати "Азовсталь"

Kalush Orchestra
Kalush Orchestra зробив героїчний та важливий для українського народу вчинок – гурт під час свого виступу закликав врятувати "Азовсталь" та допомогти блокадному Маріуполю. Нагадаємо, що за такий вчинок колектив можуть дискваліфікувати за правилами конкурсу.
На такий гідний вчинок вже відрегаували у Мережі.
Так, телеведучий Володимир Остапчук зазначив, що це дуже сміливо – на весь світ сказати ці слова.
Злата Огнєвіч також підтримала Kalush Orchestra, опублікувавши їхню заяву у Інстасторіс.
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