Одесит Джиган досі не зрозумів, що відбувається в Україні: "Я тут до чого?!"

Джиган відповів, чому мовчить про війну в Україні / Фото: Instagram

Поки що такі зірки як Слава засуджують усіх, хто втік із Росії. Деякі знаменитості вважали за краще зробити вигляд, що ніякої війни в Україні немає, і продовжують мовчати про те, що відбувається. За це їх жорстко критикують їхні українські фанати.

Уродженець Одеси репер Джиган теж прийняв позицію "нейтралітету", навіть виконавець вирішив зробити вигляд, що взагалі нічого не відбувається.

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У Telegram-каналі "Боже, яке кончене!" з'явилося листування Джигана, в якому у музиканта поцікавилися, чому він продовжує замовчувати війну в його рідній країні. Музикант вирішив грубо відповісти.

Я тут причому?! Яку на*** правду дура?! Я взагалі не розумію, – написав у своїх відповідях Джиган.

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Проте співрозмовник репера не був здивований його відповіддю.

Варто зауважити, що така поведінка Джигана дуже зручна. Не хочеш відповідати? Скажи, що не розумієш! Найімовірніше, репер просто боїться втратити свою кар'єру в Росії.

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В цей же час знаменитості, які не побоялися говорити про путінську агресію у бік України, несуть покарання. Так, Алла Пугачова потрапила до чорного списку музичного каналу Росії разом із Максом Барським, NK та Лободою.

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