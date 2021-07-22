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ОМКФ-2021 оголосив програму – у списку переможці Канн і українські сенсації

22 липня, 13:34

Даріна Алєксєєва

З 14 по 21 серпня в відбудеться Одеський міжнародний кінофестиваль, який буде приурочений до 30-річчя незалежності України

12-й Одеський кінофестиваль оголосив програму / Фото: kino-teatr.ua, cinema.in.ua, facebook.com/dadssneakersfilm

Не так давно завершився Каннський кінофестиваль, на якому український фільм теж отримав приз, а тепер залишилися лічені дні до 12-го Одеського кінофестивалю. Цьогоріч кіноогляд пройде в форматі офлайн, і, як заявила президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко, буде багато в чому оновлений. Але залишиться головне – найкращі фільми України та світу.

Програма 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю була опублікована на офіційному сайті.

Національна програма. Повний метр:

Кадр з фільму "Королі репу" / Фото: cinema.in.ua

Національна програма. Короткий метр:

"Тигр блукає поруч" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Позаконкурсна програма. Фестиваль фестивалів:

Кадр з фільму "Найгірша людина в світі" / Фото: oiff.com.ua

Позаконкурсна програма. Українські гала-прем'єри:

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Кадр з фільму "Сторонній" / Фото: Скріншот з YouTube

Позаконкурсна програма. Міжнародні гала-прем'єри:

Кадр з фільму "Легенда про Зеленого лицаря" / Фото: oiff.com.ua

Позаконкурсна програма. Українська ретроспектива – Незалежні:

Кадр з фільму "Приятель небіжчика" / Фото: kino-teatr.ru

Дивіться відео про підсумки Одеського кінофестивалю-2020:

Нагадаємо, що вперше в історії церемонія закриття Одеського кінофестивалю пройде на Потьомкінських сходах.

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кіно Одесский кинофестиваль ОМКФ 2021

Джерело: facebook.com/dadssneakersfilm

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