Валдіс Пельш, який схвалював анексію Криму, потрапив до лікарні: подробиці

В Мережі обговорюють, куди пропав Валдіс Пельш / Фото: открытые источники

Більшість запитували про те, де зараз Валдіс Пельс і чому він ніяк не коментує російське вторгнення в Україну. Пізніше з'явилася інформація про те, що у нього нібито серйозні проблеми з серцем, саме тому ведучого екстрено доправили до лікарні.

Російський П'ятий канал писав таке:

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Валдіс Пельш госпіталізований та доставлений до відділення хірургічного лікування складних порушень ритму серця у спеціалізованій клініці. За попередніми даними, у зірки проблеми з серцем і на тлі цього він постійно відчуває дискомфорт.

Ведучий "Вгадай мелодію" у 2019-му році вже мав проблеми зі здоров'ям та переніс операцію зі стентування судин.

Валдіс Пельш / фото – Вікіпедія

І хоч артист не знайшов можливості висловитись про напад Росії на Україну (а мовчить, значить підтримує), він прокоментував свій стан здоров'я:

Я не госпіталізований, на плановому огляді, просто іноді для цього потрібно відключити телефон. Не хвилюйтеся, все гаразд.

А це може означати лише одне: Валдіс Пельш серед публічних людей, які вважають за потрібне промовчати. Але українці все пам'ятають, як і позицію в минулі роки.

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2016 року в одному з радіоінтерв'ю виступив на підтримку політики Путіна щодо Криму. Також його ім'я внесено до бази "Миротворець" а спроби легалізації анексії Криму і порушення державного кордону України під час відвідування Криму.

Також зараз обговорюють: Шанувальник Путіна Лев Лещенко не розуміє, чому на російських зірок накладають санкції.